Juventus, Allegri: "Non abbiamo capito la partita. Futuro? Nella vita si può fare tutto"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, analizza così ai microfoni di DAZN la gara pareggiata 2-2 contro il Cagliari: "Nel primo tempo abbiamo perso tutti i palloni che potevamo perdere, abbiamo preso sette ripartenze e non abbiamo capito la partita. Nel secondo siamo stati più bravi, loro hanno allentato la pressione perché erano più stanchi avendo corso molto, dovevamo mettere di più la palla alle spalle del difensore e attaccare maggiormente la profondità".

Juve più offensiva sostenibile?

"Non c'è nessuna sostenibilità se giochiamo come nel primo tempo, quando non abbiamo capito la partita. Dovevo essere più bravo io a preparare la partita, ma nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita".

Le scelte di Alcaraz e Weah?

"Sono state fatte delle scelte perché martedì abbiamo un'altra partita, potevano darci una mano ma tutta la squadra non è stata all'altezza nel primo tempo".

Chiesa involuto?

"Oggi si è dato da fare, l'ho messo a sinistra e poi a destra: ha fatto cose buone e altre meno buone, però oggi non c'era da vedere il singolo solo la prestazione del primo tempo della squadra".

La certezza di cinque squadre in Champions può aver influito sull'atteggiamento della squadra?

"Anche questo è un fattore di crescita della squadra, avevo detto che erano otto giorni importanti per noi. Martedì abbiamo la possibilità di andare in finale e poi avevamo lo scontro diretto col Milan per il secondo posto però abbiamo fatto un primo tempo così. Adesso pensiamo a fare una partita diversa contro la Lazio".

Contento di programmare il futuro con la Juve?

"Assolutamente sì, a fine stagione dovremo sedersi e fare tutte le valutazioni del caso e poi ripartiremo ma in questo momento la cosa più importante è conquistare la Champions che in tempi non sospetti ho detto che sarebbe stato difficile. Manca ancora qualche punto, ma ora dobbiamo concentrarsi sulla Lazio che è una squadra forte per andare in finale".

Vlahovic sta migliorando nel rimanere dentro la partita?

"Vlahovic ha fatto una buona partita e sta crescendo sotto quel punto di vista. Sono molto contento, sta trovando il suo equilibrio nell'arco della partita per tutti e 95 i minuti".

Con la qualificazione in Champions e un trofeo che manca da tanto considererebbe la stagione della Juve in linea con le aspettative?

"La società all'inizio ha chiesto comunque di entrare in Champions, adesso siamo fuori e la Juventus per due anni fuori, anche se uno non per demeriti nostri, non va bene, quindi bisogna avere chiara questa cosa. Stasera potevamo mettere una bella ipoteca, ma soprattutto rimanere in scia al Milan".

Elkann ha chiesto di plasmarla per tornare a essere vincente nella prossima stagione?

"Nella vita si può fare tutto, l'importante è mettersi al tavolino e avere le idee chiare su quello che si può e si deve fare".