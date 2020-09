Juventus, anche il Manchester City pensa a Rugani: il prezzo rimane 20-25 milioni

Negli scorsi giorni, alcune squadre di Premier League hanno effettuato dei sondaggi per il difensore della Juventus Daniele Rugani. Newcastle, Leeds e Manchester City si sono informati sulla possibilità che il centrale 26enne possa lasciare Torino nel corso degli ultimi giorni di mercato. Paratici non chiude la porta in faccia a nessuno, però la richiesta non si smuove dai 20-25 milioni di euro richiesti per tutto il corso dell'estate. A riportarlo è Tuttosport.