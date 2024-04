Juventus-Rugani, il matrimonio continuerà. Accordo biennale con stipendio più basso

vedi letture

Sul nuovo matrimonio fra la Juventus e Daniele Rugani filtra ottimismo da oramai diverse settimane. Il difensore toscano, in bianconero praticamente da tutta la carriera tranne le tre esperienze in prestito con Empoli (biennio 2013/2015), Rennes e Cagliari nella stagione (2020/2021), aveva da tempo espresso la sua volontà di rimanere a Torino e lo stesso aveva fatto il club tramite Cristiano Giuntoli, responsabile dell'area tecnica. Una comunione d'intenti che sancirà un nuovo accordo prima dell'attuale scadenza al 30 giugno di quest'anno.

A tal proposito, stando a quanto riportato da Sportitalia, le parti in causa starebbero trattando per un accordo biennale, fino al giugno 2026, con cifre inferiori a quelle attuali.

Rugani (29) nel corso della sua avventura in bianconero ha collezionato finora 146 presenze e 11 gol. Nella stagione che sta per entrare nella sua fase finale il classe 1994 ha messo a referto 15 presenze e 2 gol in Serie A e una con rete in Coppa Italia