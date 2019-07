© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Blaise Matuidi è tra i giocatori che sembrano in procinto di lasciare la Juventus nel corso di questa estate di calciomercato. Nelle scorse ore si era parlato di un interessamento del PSG - in quello che per lui sarebbe un ritorno - nei suoi confronti, ma i campioni di Francia non sembrerebbero essere l'unica squadra interessata in patria, dato che - come riferisce Sky Sport - su di lui si sta muovendo anche il Monaco. La Juventus valuta 25-30 milioni il centrocampista classe '87.