© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rischia uno stop di almeno un mese, Douglas Costa. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che oggi il brasiliano farà gli esami ma le possibilità di averlo a breve sono ridotte al lumicino. A partire dalla gara del Wanda Metropolitano di mercoledì: per sfidare l'Atletico Madrid potrebbe toccare a Federico Bernardeschi. Intanto, per Douglas, decisivi gli esami odierni: in caso di stiramento al flessore, potrebbe restare un mese fuori.