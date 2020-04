Juventus, arriva la rettifica di Record: CR7 tornerà in Italia solo fra qualche giorno

Arriva la rettifica dal quotidiano portoghese Record. Contrariamente a quanto affermato in precedenza, Cristiano Ronaldo non rientrerà domani a Torino, come era inizialmente filtrato dal Portogallo. L'asso della Juventus resterà ancora qualche giorno a Madeira, dove ha trascorso le ultime settimane dopo l'esplosione della pandemia di COVID-19 in Italia. Quanto rientrerà a Torino, Cristiano Ronaldo, come tutti i giocatori all'estero, dovrà scontare l'autoisolamento di 14 giorni nel nostro Paese.