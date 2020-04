Juventus, Cristiano Ronaldo torna in Italia: atteso a Torino per la giornata di domani

Cristiano Ronaldo tornerà a Torino nella giornata di domani. Come riporta Sport Mediaset infatti, la stella della Juventus nell'ultimo periodo si è allenato nella sua Madeira. Ora, con il graduale ritorno di tutte le attività prospettato dalla Fase 2, il portoghese tornerà in Italia per scontare l'autoisolamento di 14 giorni nel nostro paese in vista del ritorno agli allenamenti previsto per il prossimo 18 maggio.