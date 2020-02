© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono partiti i saldi in casa Manchester United. Secondo quanto riportato dal Sun infatti, il Manchester United, ormai certo di perdere Paul Pogba in estate, avrebbe abbassato il prezzo del cartellino. Certo, si tratta ancora di cifre molto alte, ma adesso i Red Devils sono intenzionati a chiedere 150 milioni di Sterline, tagliando di circa 30 milioni, la precedente valutazione, pari a 180. Una buona notizia per la Juventus, che da tempo sogna il ritorno del Polpo in bianconero.