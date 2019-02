Fonte: Gazzamercato.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c’è solo la Juventus su Mohanad Ali. I bianconeri lo seguono e a fine gennaio avevano provato a prenderlo, ma avevano intavolato una trattativa con l’intermediario sbaglio. Secco il no dell’Al Shorta ai bianconeri che ora non sanno se utilizzare lo slot da extracomunitario per il talento iracheno. Fosse arrivato a gennaio sarebbe stato impiegato con l’Under 23, mentre in estate lo slot da extra potrebbe essere utilizzato per elementi più pronti per fare la differenza in bianconero. Il suo agente settimana scorsa è stato in Italia per valutare la situazione migliore per il ragazzo. Le offerte, infatti, non mancano e ci sono diversi club di Serie A interessati a lui. Insomma, il suo futuro appare comunque destinato a essere in Italia.