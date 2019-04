Juventus, Bernardeschi e Cancelo verranno provati a centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi e Joao Cancelo verranno provati come interni di centrocampo in questo finale di stagione. L'ha annunciato in conferenza stampa Max Allegri, allenatore della Juventus che ha reso noto qualche esperimento per le ultime partite della Serie A 2018/19. Domani i bianconeri sfideranno l'Inter a San Siro.