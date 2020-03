Juventus, Bernardeschi e Douglas Costa in bilico: se partiranno assalto a Chiesa

vedi letture

Futuro incerto per Douglas Costa e Federico Bernardeschi alla Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i due giocatori hanno mercato e potrebbero partire con i bianconeri che si sono già portati avanti per quel che riguarda le corsie laterali dell'attacco, prendendo a gennaio Dejan Kulusevski. Se il brasiliano e l'ex viola partiranno ecco però che Paratici potrebbe tornare a bussare alla porta della Fiorentina per Federico Chiesa, che i viola valutano non meno di 50/60 milioni di euro.