Juventus, Bernardeschi: "Vincere lo Scudetto non è mai una cosa banale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato cosi Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, ai microfoni di Dazn a margine della festa Scudetto bianconera. "E' un grande giorno di festa, vincere lo Scudetto non è mai una cosa banale. Credo che siamo una grandissima squadra, non è andata come volevamo in Champions ma ci sta. Non si può vincere sempre la Champions come ha detto anche Ronaldo. E' una competizione difficile, a parte. Lo Scudetto è un percorso, serve lotta e sacrificio".