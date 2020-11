Juventus, bianconeri in corsa per Camavinga: le voci sul prezzo monstre e la carta Rugani

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus segue da molto vicino il talento classe 2002 di proprietà del Rennes Eduardo Camavinga. Il giocatore lascerà il club francese nel corso della prossima estate e la Juventus pare essere piazzata bene nella griglia di partenza per la corsa al suo cartellino, grazie anche ai rapporti saldi tra club dopo il prestito di Rugani. In Franci si parla di una valutazione da 50 milioni di euro, cifra che i bianconeri non hanno nessuna intenzione di investire e per cui non si siederebbero neanche a trattare. Schermaglie di inizio mercato, che potrebbero rivelarsi solo voci una volta che le due società si siederanno a parlare per il futuro del difensore italiano.