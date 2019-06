Juventus, bivio alla Balotelli per Kean: educarlo o cederlo subito?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tenerlo ed educarlo o cederlo subito? Questo è il dilemma intorno al nome di Moise Kean da parte della Juventus. Il giocatore ha dimostrato di avere qualche limite caratteriale e tenerlo per lasciarlo ai margini potrebbe essere controproducente. Per questo potrebbe rientrare nell'affare De Ligt oppure prendere la strada della Premier League, con l'Everton che ha già messo sul piatto 30 milioni di euro. Per il Corriere dello Sport si tratta di un bivio "alla Balotelli", con i bianconeri che in ogni caso non lo vogliono perdere del tutto mantenendo almeno il diritto di recompra in caso di esplosione.