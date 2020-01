Juventus, Bonucci: "Vittoria sofferta. Inter? 4 punti non sono nulla"

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, dopo la vittoria in Coppa Italia con la Roma e la semifinale raggiunta è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Non dobbiamo mollare, tutti insieme. Appena abbassiamo di un giro il motore, come visto stasera, andiamo in difficoltà. La Roma gioca un calcio offensivo, appena abbiamo smesso di correre sulle seconde palle ci hanno portato a difendere nella nostra area e a subire qualcosa di troppo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, pur soffrendo".

Difficile giocare senza Dybala? "E' un valore in più per noi, ma noi abbiamo tanti giocatori. Hanno fatto bene Douglas, Cristiano e Higuain. Abbiamo una rosa forte, 25 giocatori di grandissimo livello. Ci sono tre obiettivi da raggiungere e tutti dobbiamo farci trovare sempre pronti, accettando le decisioni dell'allenatore".

Il vantaggio in campionato vi dà tranquillità? "No, 4 punti non sono nulla, mancano ancora tante partite. Siamo matti se pensiamo che bastano da qui alla fine. C'è da lavorare, abbiamo tre obiettivi e il dovere di arrivare fino in fondo".