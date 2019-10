© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso del suo intervento durante Tiki-Taka, il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, ha parlato anche dell'Inter: "Ho grande rispetto per l'Inter, quest'anno è l'avversaria numero uno. Se non ci fosse stata la Champions, avremmo duellato fino all'ultima giornata. Con la Champions, e mi auguro che l'Inter possa andare avanti a lungo, forse ci sarà qualche punto perso per strada. Conte? Lo conosco bene, è straordinario e capace di miracoli sportivi. L'attacco dei nerazzurri? In questo momento Lautaro ha qualcosa in più rispetto agli altri, è in un momento di grandissima fiducia".