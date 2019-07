© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Servono novanta milioni di euro per strappare Paulo Dybala alla Juventus. Come riporta il quotidiano 'La Stampa' oggi in edicola, il Tottenham ha rispedito al mittente un'offerta da 50 milioni di euro per l'attaccante argentino e ha fatto sapere al club londinese che la valutazione della Joya, arrivata dal Palermo nel 2015 per 32 milioni di euro più otto di bonus, è di 90 mln.