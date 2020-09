Juventus, c'è l'accordo con Luis Suarez: è corsa contro il tempo per il passaporto

Il nuovo Barcellona di Koeman ha indicato a Luis Suarez e lui ha deciso di ripartire dalla Juventus. Tra il giocatore e la squadra campione d'Italia c'è di mezzo il passaporto italiano che il Pistolero non possiede ancora nonostante le origini friulane della moglie e il fatto che in Liga, dove il regolamento è diverso dalla Serie A, fosse tesserato come comunitario. Suarez - si legge su Tuttosport - è pronto a lottare contro la burocrazia per diventare comunitario e fare così coppia con Cristiano Ronaldo. È corsa contro il tempo, ma non è una missione impossibile da compiere entro la chiusura del mercato, il prossimo 5 ottobre.

Accordo con la Juventus - L'ex Liverpool ha un accordo di massima con i bianconeri: 10 milioni netti per 3 anni. Grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, lo stipendio lordo costerebbe più o meno come quello di Dzeko, che ha un’intesa per 7 milioni netti. Suarez arriverebbe a Torino dopo essersi svincolato dal Barcellona, rinunciando alla buonuscita pur di firmare con la Juventus.