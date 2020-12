Juventus, caccia al centrocampista: avanza de Paul, al vaglio due possibili contropartite

Paul Pogba è destinato a restare un sogno, Manuel Locatelli è incedibile per il Sassuolo, Houssem Aouar è stato bloccato dall'Olympique Lione. Per il centrocampo della Juventus, dunque, avanza la candidatura di Rodrigo de Paul. Il dialogo tra i due club bianconeri sono in corso da tempo, ma l'ostacolo resta lo stesso: l'Udinese continua a chiedere 40 milioni di euro. Per convincere i friulani, però, la Vecchia Signora potrebbe inserire qualche contropartita e starebbe ragionando su Daniele Rugani (ora in prestito al Rennes) e Manuel Portanova.