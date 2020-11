Juventus-Cagliari, i convocati di Pirlo: out Bonucci e Ramsey. Tornano De Ligt e Alex Sandro

Sono 22 i calciatori convocati da Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, per la gara di questa sera contro il Cagliari. Tornano a disposizione De Ligt e Alex Sandro, per la prima volta in questa stagione. Out, come da attese, Bonucci, Chiellini e Ramsey. C'è Bentancur: a differenza del Cagliari (che non ha convocato Nandez a scopo precauzionale), la Juve ha deciso comunque di convocare l'uruguaiano, al rientro dalla nazionale.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadardo, Demiral, Di Pardo, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Vrioni.