Juventus, cercasi bomber "di scorta": piacciono Pinamonti e Scamacca

Non solo il numero 9. La Juventus non pensa soltanto al centravanti titolare per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri starebbero pensando anche ad un giocatore più giovane da affiancare ai big Cristiano Ronaldo e Dybala da far crescere. Fra i papabili ci sarebbero i nomi di Andrea Pinamonti del Genoa e di Gianluca Scamacca in forza all’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo.