Juventus, Chiellini ancora un anno in campo. Poi diventerà dirigente

Ancora un anno in campo e poi nuova via da dirigente. Tutto, ovviamente, con la Juventus. E’ questo il percorso nel prossimo futuro che Tuttosport racconta questa mattina per Giorgio Chiellini. Il difensore, si legge, rinnoverà per una ulteriore stagione il contratto in scadenza a fine campionato e poi inizierà il suo lavoro dietro una scrivania come già deciso assieme ad Andrea Agnelli durante il periodo di convalescenza dovuto all’infortunio al ginocchio.