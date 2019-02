Juventus, Chiellini: "Cristiano Ronaldo ci ha spinto oltre i nostri limiti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'addio di Gianluigi Buffon e l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Anche di questo Giorgio Chiellini, nel corso di una lunga intervista a 'Marca', ha parlato ai microfoni di 'Marca'. Queste le dichiarazioni del capitano bianconero: “Ci manca molto Gigi, specialmente come persona. L'anno scorso c'era Buffon, ora c'è ancora Chiellini, prima c’era Pirlo... Sono giocatori che passano, ma la Juventus resta perché compra sempre giocatori di livello che si fanno notare in campo. Quello che manca è il giorno per giorno, la persona, così tante cose vissute insieme durante così tanti anni in Juventus o nella nazionale. Viviamo insieme cose belle, molto brutte, eccitanti... Siamo in contatto permanente”.

Su CR7: “L’arrivo di Ronaldo - prosegue Chiellini - è stato importante perché ha coperto il buco lasciato da Buffon a livello di personalità, come esempio da seguire nella panchina. Solo un pazzo poteva avere dubbi sul fatto che avrebbe segnato e fornito assist. È stato importante per noi, un esempio per migliorarci. Dopo tanti anni dominando in Italia potevamo pensare di aver raggiunto il massimo, ma grazie a Cristiano stiamo andando oltre i nostri limiti. Siamo arrivati a due finali di Champions, ma per continuare a crescere ci manca l’ultimo gradino. CI ha aiutato la cultura del lavoro perché tutti noi che gli siamo vicini proviamo ammirazione e cerchiamo sempre tra virgolette di rubare qualcosa di ciò che ha perché è un esempio”.