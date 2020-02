vedi letture

Juventus, Chiellini: "Grazie alla mia famiglia, al club e ai compagni: ora viene il bello"

Dopo il ritorno in campo contro il Brescia, Giorgio Chiellini su Instagram ha scritto: "GRAZIE - a Carolina, Nina, Olivia ed a tutti i miei cari per essere stati al mio fianco sempre, siete la mia gioia

- a dottori e fisioterapisti per avermi coccolato e sopportato tutte le mattine di questi mesi, anche quando avreste potuto riposare

- ai miei compagni per l’energia e la forza che mi avete dato, sono in debito con voi!

- a tutta la Juventus, non mi avete fatto mancare niente come solo in famiglia si fa

- a voi tifosi, oggi ho avuto i brividi nel sentire il vostro boato.

Adesso arriva la parte più bella e più difficile e spero di contraccambiare tutto quello che ho ricevuto!!!", il messaggio del capitano della Juventus.