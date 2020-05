Juventus, Chiellini: "Mourinho ha cambiato il calcio. Cerca sempre la guerra, come Conte"

Non solo ex compagni, ma anche avversari nel "mirino" di Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus scrive questo di Mourinho: “Con José, altro mostro sacro della panchina, non ho mai parlato, a parte qualche sporadico saluto. Ma il suo carisma ha cambiato il nostro sport. Lui cerca sempre la guerra con qualcuno o qualcosa, facendo da parafulmine. Un po’ come Conte: due caratteri forti che non le mandano a dire. A volte lo fanno per strategia, altre volte per indole. Ma devono sempre combattere. Io penso che Mourinho, nel bene e nel male, abbia portato emozioni, una ventata d’aria fresca. E a me piace chi trasmette emozioni, anche se come avversario l’ho odiato, sportivamente parlando s’intende, perché una volta finita la battaglia rimane solo la stima. Io non porto rancore, e Mourinho è un grande personaggio”, si legge nel passo dell'autobiografia riportato da 'SOS Fanta.