© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è intervenuto prima del match contro il Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport: "Bisogna dimostrare in campo, a parole non basta. Bisogna stare molto attenti ai dettagli, in una finale un episodio può cambiare tutto. Il Milan ha grandi giocatori, dobbiamo rimanere concentrati durante tutta la partita".

Prima finale dopo Buffon. Che effetto ti fa? "Ne ho giocate tante, spero di farne tante altre ancora. Spero di alzare più coppe possibili".