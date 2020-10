Juventus-Chiesa al traguardo: ma dopo Rugani, serve un altro addio importante

Che la gara di ieri sia stata l'ultima di Federico Chiesa in viola, è una virtuale certezza: ma per arrivare al traguardo, sottolinea il Corriere dello Sport, la Juventus ha bisogno di un'altra cessione oltre a quella di Daniele Rugani, andato in prestito secco al Rennes. I bianconeri devono sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi ma le difficoltà sono molteplici: con Sami Khedira non si è ancora trovato l’accordo per la rescissione del contratto, che comporterebbe un risparmio di ingaggio di 6,5 milioni, Mattia De Sciglio, un altro degli esuberi, ha rifiutato anche ieri una proposta del Celtic. Infine, la questione principiale: Douglas Costa, da cui la Juve conta di incassare attorno ai 40 milioni, risparmiando pure lo stipendio da 6 milioni netti fino al 2022. Il brasiliano però ha chiarito a Paratici che si muoverà soltanto per un top club, di pari caratura dei bianconeri, non per soluzioni al ribasso.