Juventus, Chiesa aspetta i bianconeri: Douglas Costa non è convinto del Wolverhampton

Tuttosport di oggi dedica ampio spazio al possibile approdo di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. Il quotidiano sottolinea come la cosa sia collegata al trasferimento di Douglas Costa al Wolverhampton, seppure il brasiliano ancora non abbia tutta questa voglia di lasciare la Continassa. Il 25 viola cerca una squadra con ambizioni da Scudetto, e Rocco Commisso al momento non se la sente di blindarlo dopo averlo già incatenato a Firenze lo scorso anno. Se rimane dovrà rinnovare, o la partenza immediata - sottolinea il quotidiano torinese - sarà inevitabile. A titolo definitivo, seppure il club bianconero preferisca un prestito con obbligo di riscatto. Dai viola, comunque, arriva una richiesta chiara: 50-60 milioni per il ragazzo.