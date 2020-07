Juventus-Chiesa, da Romero a Pellegrini: ecco le quattro possibili contropartite tecniche

Si torna a parlare del possibile approdo di Federico Chiesa alla Juventus sulle colonne odierne di Tuttosport. Per il quotidiano torinese, sarebbero infatti quattro le possibili contropartite da offrire alla Fiorentina per avere uno sconto sull'importante valutazione dell'esterno offensivo (circa 70 milioni di euro): i difensori Cristian Romero (in prestito al Genoa) e Daniele Rugani, ma anche il laterale Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari) e il portiere Mattia Perin (in prestito al Genoa). Su Chiesa, lo ricordiamo, è forte da tempo anche il pressing dell'Inter.