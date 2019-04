Juventus, Chiesa resta un obiettivo: la Fiorentina chiede 80 milioni

© foto di Giacomo Morini

Dallo Stadium allo Stadium, oggi potrebbe chiudersi un cerchio nella carriera di Federico Chiesa, scrive Tuttosport. Oggi Chiesa sarà titolare nel campo dove ha fatto il suo esordio in serie A in quella che potrebbe essere la sua ultima partita da avversario della Juventus. I bianconeri infatti seguono da tempo il figlio d'arte viola, con la Fiorentina che chiede almeno 80 milioni di euro: cifra importante per un talento limpido, ma che giocato 5 partite in Europa League e nessuna in Champions. Su Chiesa c'è anche il Bayern Monaco, con i bavaresi a caccia degli eredi di Robben e Ribery.