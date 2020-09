Juventus, Chiesa vuole solo i bianconeri: Paratici lavora per convincere Commisso

Fabio Paratici sta lavorando sottotraccia per arrivare a Federico Chiesa. Il giocatore della Fiorentina ha rifiutato tutte le destinazioni straniere perché ha in testa solo i bianconeri. Gli emissari del club juventino stanno provando a convincere Commisso ad accettare un formula tipo affitto a lungo termine, un po' come stipulato con l'Atletico Madrid per Morata. A riportarlo è Tuttosport.