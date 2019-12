© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus da record in Champions League. Vincendo contro il Bayer Leverkusen i bianconeri hanno chiuso la fase a gironi a 16 punti hanno eguagliato lo score delle stagioni 1996/97 e 2004/05. Per la cronaca quelle due squadre arrivarono rispettivamente in finale (poi persa contro il Borussia Dortmund) e ai quarti di finale (eliminata dal Liverpool, poi campione).