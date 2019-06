Juventus, contatti continui per De Ligt: accordo vicinissimo

© foto di Imago/Image Sport

Come riferito da Sky Sport, la Juventus è ottimista per la conclusione della trattativa per Matthijs De Ligt. Contatti continui nel weekend tra l'entourage del giocatore Mino Raiola e il duo bianconero Fabio Paratici e Pavel Nedved che sta, quest'ultimo, tessendo la tela con il suo ex agente. L'accordo è vicinissimo sulla base di 12 milioni per il giocatore e si conta di ratificarlo nelle prossime ore per poi andare dall'Ajax a trattare tra i 65 e i 75 milioni, una cifra che non spaventa i bianconeri. Rimane il sogno Pogba, con il giocatore che considera chiusa l'esperienza al Manchester United e mette in cima alle proprie preferenze il ritorno alla Juventus. Possibile, invece, un'accelerata per Adrien Rabiot nelle prossime ore.