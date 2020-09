Juventus, conti in rosso di 69,3 milioni: ora attesa per il Cda del 18 settembre

Conti in rosso per 69,3 milioni di euro. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla semestrale della controllante Exor sul bilancio 2019/20 della Juventus. Per la seconda metà dell'esercizio il rosso è di 19 milioni: ricavi contratti a causa dello stop per la pandemia e anche per la campagna acquisti della scorsa estate. La cifra reale, in ogni caso, dovrà essere approvata dal Cda del 18 settembre e per adesso è una pura addizionale non ufficiale.