Juventus, contro la Lazio senza 2/3 dei gol. Occasione per Chiesa, Yildiz e Kean

vedi letture

La Juventus ha l'obbligo di scacciare la crisi per tagliare il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League, l'obiettivo imprescindibile per il club a livello sportivo ed economico, sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Il problema è che, da due mesi a questa parte, la Signora è in caduta libera – solo 7 punti collezionati in otto partite – e non ha alternative al ritorno alla vittoria sabato nella delicatissima trasferta dell'Olimpico.

Servono i gol, ma chi li fa? Il rientro dalla sosta è già di per sé insidioso per i tanti giocatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive Nazionali (13 i bianconeri in questa pausa) e per l'incertezza sulle loro condizioni al ritorno. Massimiliano Allegri stavolta ha un problema in più perché in attacco dovrà fare a meno dello squalificato Vlahovic e dell'infortunato Millik.

Vale a dire che mancheranno i bomber che hanno realizzato fin qui i due terzi dei gol del reparto offensivo tra campionato e Coppa Italia: 21 su 31; 15 li ha firmati Dusan e 6 Arek. Max potrà contare su Chiesa, 7 reti finora, Yildiz (3) e Kean, l'unico attaccante ancora a digiuno in stagione. Tocca a loro risollevare la Juve e avvicinarla alla Champions.