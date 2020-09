Juventus, Costa corteggiato dallo United: ma manca l'offensiva definitiva per il brasiliano

La trattativa con il Borussia Dortmund per Jadon Sancho si è arenata, dunque il Manchester United punta tutto su Douglas Costa. Il brasiliano - come riportato da Sky Sport - piace ai red devils, che però non hanno ancora mosso l'offensiva definitiva. Le prossime ore saranno decisive per capire quali saranno i piani della società inglese.