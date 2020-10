Juventus, CR7 al PSG il prossimo anno? Il portoghese vuole rispettare il suo contratto

vedi letture

Sulle colonne di Tuttosport si parla già del futuro di Cristiano Ronaldo, con il quotidiano sportivo che rilancia i rumors provenienti dalla Spagna che vedono il fenomeno portoghese con la maglia del PSG nel 2021. Tuttavia è quasi impossibile sapere quale sarà il futuro di CR7, non solo per gli stimoli del calciatore, ma anche per la crisi legata al COVID che ha colpito il mondo del calcio e non solo. Fare previsioni quindi è azzardo, tanto vale, scrive il quotidiano, limitarsi ai fatti: Ronaldo ha sempre detto di voler rispettare i suoi quattro anni di contratto con la Juventus. Secondo: sembra quanto mai felice del nuovo corso tecnico, sia per quanto riguarda la scelta dell’allenatore (feeling immediato con Pirlo, tanto da fargli ricordare quello con Zidane al Real) sia per i giovani innesti con i quali ha stabilito un rapporto da chioccia che sembra responsabilizzarlo molto. Terzo: ha un rapporto molto diretto con il presidente Agnelli e discuterà con lui il suo futuro.