Juventus, CR7 e poi gli altri. Sarri riparte da zero per cercare i due partner d'attacco

Cristiano Ronaldo in primis, poi tutti gli altri compagni di reparto. Finora CR7 ha segnato 25 gol: se si sommano Dybala, Higuain, Costa e Bernardeschi si arriva solo a 24. Proprio questi quattro cavalieri - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si giocano i due posti liberi nel tridente bianconero, anche se il calcio della ripartenza sarà così fitto da obbligare anche Cristiano a riposarsi più del solito. Di certo, non ci potrà essere un attacco titolare e neanche una coppia stabile accanto al portoghese. Le gerarchie dipenderanno dalle rotazioni di Sarri, che in questi giorni sta comunque rivalutando le connessioni nel reparto: non è una ripartenza da zero, ma poco ci manca.

Dybala e Higuain - L'unione tra lui e Dybala, resta l’ipotesi più suggestiva in casa della Signora, mentre Higuain è il solo 9, più o meno puro, che può riempire l’area quando CR7 plana da sinistra. Gli altri due mancini, Douglas e Berna, sono di fronte a un bivio nei prossimi mesi: o addio o più continuità, sempre al servizio di CR7. Dybala è il compagno da cui CR7 ha avuto più assist (4) e con cui scambia di più il pallone. Interessante anche il numero delle occasioni create: 23, quasi il doppio rispetto a quelle in coppia con il Pipita. La media gol di squadra, invece, è identica: 1,8 a partita, indipendentemente da quale argentino sia accanto al portoghese. Gonzalo, unico centravanti a disposizione di Sarri in questa stagione, garantisce però più peso e presenza.

Bernardeschi e Douglas Costa - L’altro posto, sulla destra, se lo giocano i due mancini sotto la lente di ingrandimento, Douglas Costa e Bernardeschi, con Cuadrado possibile outsider (se smetterà di fare il terzino per tornare nella sua posizione preferita).