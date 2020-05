Juventus, cresce l'ottimismo per il sì di Arthur: il pressing di Paratici ha fatto breccia

vedi letture

E' segnalato in crescita l'ottimismo per la chiusura dell'affare col Barcellona inerente allo scambio Arthur-Pjanic che comprende anche la cessione di De Sciglio. Il brasiliano non ha ancora detto sì, ma la corte di Paratici sembra che abbia fatto breccia ed entro 2-3 giorni potrebbe arrivare il semaforo verde necessario per dare il via alle danze e concludere lo scambio col Barcellona. Anche i catalani hanno alzato il pressing nei confronti del centrocampista, visto che il 30 giugno non è così distante e che oltre ai motivi tecnici, l'intesa sarà utile anche per i bilanci dei due club. A riportarlo è Tuttosport.