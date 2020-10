Juventus, Cristiano Ronaldo ancora positivo. Oggi nuovo tampone, decisivo per l'Hellas

"Rotta" la bolla e riaccolto in squadra Weston McKennie, in casa Juventus il solo Cristiano Ronaldo attende un tampone negativo per poter riprendere anche lui le normali attività e lasciare l'isolamento: il tampone di ieri, informa il Corriere di Torino, era ancora positivo, quindi a meno di una negatività stasera, entro le 24h dalla sfida al Verona, per CR7 appuntamento rimandato col rientro in campo. Da titolare dovrebbe partire Paulo Dybala, con l'insostituibile Morata al suo fianco.