Juventus, Cristiano Ronaldo è arrivato alla Continassa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo è arrivato alla Continassa in questi minuti. Niente giornata di riposo dunque per il fenomeno portoghese, reduce dagli impegni con la sua Nazionale. Già oggi quindi CR7 inizierà a lavorare in vista della partita contro l'Atalanta e verosimilmente chiuderà una volta per tutte la discussione riguardante il suo cambio contro il Milan e la relativa uscita dal campo polemica nei confronti del tecnico Sarri. A riportarlo è TuttoJuve.