Juventus, Cristiano Ronaldo rinnova il suo amore: "Al mille per cento"

Fonte: inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

“Resto al mille per cento”. La promessa di matrimonio di Cristiano Ronaldo nel post gara di Juventus-Fiorentina rinnova il suo amore verso i colori bianconeri. Un legame forte, ormai consolidato, che nel corso del suo primo anno all’ombra della Mole è cresciuto giorno dopo giorno. Fino a diventare un tutt’uno con la Vecchia Signora. Cristiano è anche profondamente innamorato della città di Torino, la vive spesso e volentieri nel suo tempo libero, ed è ben felice di come la sua famiglia si sia ambientata in riva al Po’. Un particolare non da poco, questo. Perché oltre all’atleta, semplicemente unico del suo essere, c’è l’uomo: il compagno di Georgina, il padre di Cristiano Junior, Eva, Mateo e della piccolissima Alana Martina.

La vittoria dello Scudetto è motivo d’orgoglio per tutta la Juventus – che ne ha messi in fila ben otto, in un ciclo a dir poco epico – ma anche per CR7, che dopo Premier e Liga conquista a mani basse anche la Serie A. Ben diciannove le reti messe a segno finora dal portoghese, che non intende fermarsi nelle ultime cinque gare di campionato.

Non solo Ronaldo, però, il volto copertina della Juve 5.0 di Massimiliano Allegri. Perchè non si può far finta di niente di fronte all’ottavo tricolore conquistato sul campo da Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini. Per il primo sarà anche l’ultimo da calciatore, considerato che a fine stagione appenderà gli scarpini al chiodo. Per il secondo, invece, il primo campionato vinto con la fascia da capitano al braccio, ereditata da quel sempreverde Gianluigi Buffon che ieri ha vinto il suo ottavo campionato di fila imponendosi in Francia con la maglia del PSG. Anche per loro, dunque, è stata una domenica di Pasqua speciale, di grande orgoglio.