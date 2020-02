vedi letture

Juventus, Cuadrado: "A Lione convinti di poter vincere. Terzino? Per Sarri sono un'arma in più"

Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria della sua Juventus sul campo della SPAL, il laterale bianconero Juan Cuadrado ha parlato così del risultato, della sua prestazione e dell'assist per Cristiano Ronaldo: "Assist? Sono cose che proviamo in allenamento, ho visto che Cristiano entrava in area e gli ho passato la palla".

Prossima sfida di Champions?

"Abbiamo tanta fiducia, siamo una grandissima squadra e dobbiamo andare a Lione con la consapevolezza di poter vincere. A inizio stagione ho parlato con Sarri che mi ha detto che mi voleva provare terzino, ma dovevo migliorare nella fase difensiva. Secondo il mister lì sono un'arma in più"

Le serve un po' di riposo?

"No, a me piace giocare sempre. È stato così anche oggi, ci dobbiamo abituare al fatto di scendere in campo ogni tre giorni".

Alla Juve manca cattiveria?

"Dobbiamo adattarci al nuovo gioco, perché veniamo da un altro sistema. Serve prendere le misure per essere più compatti in difesa. Sono convinto che piano piano vedremo la Juve perfetta".