Come ha gestito la Juventus a comportamenti simili a quello di Cristiano Ronaldo contro il Milan? Ci sono un paio di casi recenti, gestiti in modo diverso: l'anno scorso Paulo Dybala andò negli spogliatoi come gesto di stizza per non essere entrato nel corso della partita contro il Parma. L'argentino, mandato a scaldarsi da Allegri, non entrò in campo col tecnico che alla fine optò per Emre Can. A fine gara il tecnico minimizzò l'accaduto, specificando che la Joya si fosse poi scusata con lo spogliatoio. La partita seguente, però, Dybala fu lasciato in panchina. Più rumoroso il caso Bonucci che fu multato e lasciato fuori nel corso della partita contro il Porto. Emblematica l'immagine del giocatore guardare la partita seduto su uno sgabello. Nel suo caso arrivàò la multa.