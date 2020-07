Juventus, da Higuain a Bernardeschi e Douglas Costa: sono 7 i possibili partenti

Il Corriere dello Sport analizza la situazione della rosa della Juventus e per inquadrare il prossimo mercato bianconero parte dai giocatori in bilico, quindi non certi di restare a Torino. I nomi in questione sono tanti e diversi, non tutti partiranno ma da questi 7 dovranno arrivare i soldi da reinvestire sulla campagna acquisti. Quali sono i giocatori in bilico? Si parte da Gonzalo Higuain, Douglas Costa e Federico Bernardeschi, ma nel gruppo ci sono anche Sami Khedira, Aaron Ramsey, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio.