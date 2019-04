Juventus, dal Portogallo confermano l'interesse per Bruno Fernandes

© foto di Gaetano Mocciaro

Bruno Fernandes-Juventus, è un accostamento che persiste anche in Portogallo. Lo si legge nell'edizione odierna di Record: "Euro Bruno" è il taglio alto dedicato dal quotidiano lusitano, che specifica come sul giocatore dello Sporting ci siano anche Manchester United e Paris Saint-Germain. Classe 1994, ex Novara, Udinese e Sampdoria, Bruno Fernandes in questa stagione ha raccolto 47 presenze segnando 28 reti e servendo 15 assist.