Juventus, dall'Inghilterra: l'Everton di Ancelotti in pole per Sami Khedira

Dopo le voci dei giorni scorsi, l’Everton prova lo scatto per Sami Khedira. Secondo alcuni media inglesi citati da TuttoJuve il centrocampista tedesco sarebbe il primo obiettivo per rinforzare la linea mediana di Carlo Ancelotti. Il giocatore è da tempo in uscita dalla Juventus, non rientrando nei piani di Andrea Pirlo, e oggi destino più probabile sembra appunto quello legato ai Toffees. Oltre all’Everton, anche lo Stoccarda si sta interessando alla sua situazione.