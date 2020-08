Juventus, dalla Francia: Ronaldo avrebbe detto addio in caso di conferma di Sarri

vedi letture

La decisione della Juventus di sollevare Maurizio Sarri dall'incarico di allenatore della prima squadra sarebbe stata presa anche per via dei rapporti non buoni tra il tecnico e Cristiano Ronaldo: indiscrezioni provenienti dalla Francia, e riportate da Le10Sport, il portoghese avrebbe parlato chiaro con la dirigenza bianconera, facendo intendere di voler lasciare il club qualora Sarri fosse stato confermato in panchina. Tra CR7 e Sarri, dunque, la Juve avrebbe scelto il bomber lusitano, che, a questo punto, dovrebbe quasi certamente restare a Torino.