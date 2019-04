Juventus, dalla Spagna: l'ultima idea per la difesa è Umtiti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Don Balon, la Juventus starebbe pensando al difensore centrale del Barcellona Samuel Umtiti. Il giocatore campione del mondo con la Francia, ha perso il posto a causa di diversi infortuni e dal maggior rendimento di Lenglet e per questo, a fine campionato, potrebbe decidere di lasciare i catalani. Per questo motivo, i bianconeri gli hanno messo gli occhi addosso e attualmente, nei pensieri del centrale, sarebbe proprio la Juve in pole rispetto a PSG e Manchester United.