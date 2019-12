© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Importante notizia di mercato riguardante la Juventus in arrivo dalla Spagna. Secondo il Mundo Deportivo infatti i bianconeri, insieme a Bayern Monaco e PSG, avrebbero fatto i primi sondaggi per il portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen. Il tedesco ha una clausola da 180 milioni di euro e la società catalanta lo considera un incedibile al pari di Leo Messi (nel 2020 è già prevista una trattativa per il rinnovo), ma come detto i primi approcci sono andati in scena. Per far comunque vacillare i blaugrana, si legge, servirà una prima proposta ufficiale da almeno 100 milioni di euro.